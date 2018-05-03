Нападающий «Боки Хуниорс» Тевес отказался пожать руку капитану «Атлетико Хуниор» 

Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес отказался пожать руку капитану «Атлетико Хуниор» Тео (Теофильо Гутьерресу) перед началом группового матча Кубка Либертадорес между командами. Об этом сообщает The Sun.
Дело в том, что Тео является поклонником клуба «Ривер Плейт» — заклятого врага «Боки». Вражда между футболистами тянется с 2016 года, когда Тео, игравший в то время за «Росарио Сентраль», отпраздновал гол в ворота «Хуниорс» некрасивым жестом в адрес болельщиков «Боки».
Матч «Бока Хуниорс» — «Атлетико Хуниор» завершился вничью — 1:1. Обе команды сохраняют шансы на выход в следующий раунд.