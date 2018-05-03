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Косьельни получил разрыв ахилла и пропустит ЧМ-2018
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Косьельни получил разрыв ахилла и пропустит ЧМ-2018 

SPORT24.ru 38 минут назад
Защитник лонжонского «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косьельни получил разрыв ахиллова сухожилия в игре с мадридским «Атлетико», уверяет 101 Great Goals. Защитник получил травму в первом тайме и был заменен.
Восстановления от травмы такого рода занимает минимум 6 месяцев. Таким образом Косьельни вынужден будет пропустить чемпионат мира, а также старт сезона-2018.
В нынешнем сезоне Косьельни провел 32 матча за «Арсенал». На его счету 51 матч за сборную Франции, в том числе один в 2018 году и восемь в 2017-м.
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