AIBA продолжит сотрудничество с МОК по поводу изменений в управлении организацией

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин /. Международная ассоциация бокса (AIBA) продолжит сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросам изменений в управлении организацией. Об этом говорится в заявлении AIBA, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Ранее исполком МОК принял решение продлить приостановление финансирования AIBA, а также потребовал от ассоциации до 30 апреля нынешнего года предоставить отчет о состоянии дел в организации. Отчет был представлен на исполкоме МОК, который проходил в Лозанне 3 мая. В МОК отметили прогресс AIBA в решении некоторых вопросов, однако остается озабоченность в отношении управления организацией, а также финансовой и спортивной целостности. Глава МОК Томас Бах заявил, что бокс останется в программе Юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в Буэнос-Айресе.

В заявлении AIBA отмечается, что организация и впредь будет сотрудничать с МОК. В настоящее время AIBA проводит полный организационный анализ доклада МОК. Следующие шаги для нормализации ситуации в организации будут обсуждаться на исполкоме AIBA в июле 2018 года.

"В последние несколько месяцев AIBA работала очень напряженно, мы очень рады, что эти усилия были признаны нашими коллегами в МОК, — сказал исполнительный директор AIBA Том Вирджетс. — Мы надеемся как можно скорее поделиться представленным докладом со всеми нашими членами".

В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане, МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, организацией в настоящее время руководит Гафур Рахимов . Кроме того, Бах допустил, что бокс может быть исключен из программы Олимпийских игр 2020 года в Токио.

История вопроса

В конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия. Одной из причин стали финансовые проблемы организации, информацию о которых Чинг-Куо Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом.

Сторонники отстранения попытались добиться отставки Чинг-Куо Ву через суд, но Федеральный суд Швейцарии отказался отстранять чиновника, после того как заслушал показания президента и исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари.

10 октября дисциплинарная комиссия AIBA все же отстранила Ву от должности, а исполком организации 4 ноября поддержал решение дисциплинарной комиссии.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполкома Международного олимпийского комитета.