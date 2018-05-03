Судья, ударивший и удаливший футболиста, выбран коллегами арбитром года во Франции

Французские футбольные арбитры решили выразить солидарность своему коллеге Тони Шапрону и выбрали его судьей года в Лиге 1. Об этом сообщает Get French Football. Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «ПСЖ» (0:1) защитник «канареек» Диего Карлос задел Шапрона, из-за чего тот потерял равновесие и упал. Арбитр в ответ ударил футболиста ногой и показал ему вторую желтую карточку, удалив с поля. Федерация футбола Франции позже отстранила Шапрона от работы на три месяца, сочтя его действия в вышеописанном моменте агрессивными.