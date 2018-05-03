Команда района Южнопортовый стала лидером окружных соревнований среди пенсионеров

Первое место окружных соревнований комплексной эстафеты Спартакиады пенсионеров города Москвы смогли занять представители старшего поколения района Южнопортовый.

— Соревнования проходили в парке «Влахернское-Кузьминки», который расположен по адресу: улица Заречье, владение 7, — сообщили в пресс-службе центра физической культуры и спорта ЮВАО. — Участники выполняли упражнения на ловкость, меткость и точность. Учитывалось время прохождения общей дистанции и количество штрафных баллов.

В состязаниях приняли участие команды из девяти районов ЮВАО. По результатам соревнований безусловным победителем стала команда района Южнопортовый. На втором месте комплексной эстафеты Спартакиады пенсионеров — представители старшего поколения района Выхино-Жулебино, тройку лидеров замыкает команда района Текстильщики.