Ещё
Команда района Южнопортовый стала лидером окружных соревнований среди пенсионеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда района Южнопортовый стала лидером окружных соревнований среди пенсионеров 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Первое место окружных соревнований комплексной эстафеты Спартакиады пенсионеров города Москвы смогли занять представители старшего поколения района Южнопортовый.
— Соревнования проходили в парке «Влахернское-Кузьминки», который расположен по адресу: улица Заречье, владение 7, — сообщили в пресс-службе центра физической культуры и спорта ЮВАО. — Участники выполняли упражнения на ловкость, меткость и точность. Учитывалось время прохождения общей дистанции и количество штрафных баллов.
В состязаниях приняли участие команды из девяти районов ЮВАО. По результатам соревнований безусловным победителем стала команда района Южнопортовый. На втором месте комплексной эстафеты Спартакиады пенсионеров — представители старшего поколения района Выхино-Жулебино, тройку лидеров замыкает команда района Текстильщики.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Отборочные соревнования к финалу WorldSkills Russia прошли в технополисе «Москва» Лидерами весенней окружной спартакиады допризывной молодежи стала команда из Текстильщиков Капитан московского «Спартака» Антон Ребров встретился со школьниками района Марьино (ВИДЕО)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение