Ещё
​Икарди вступил в словесную перепалку с экспертом
Далее:
Читайте также:
Ещё

​Икарди вступил в словесную перепалку с экспертом 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Интера» Мауро Икарди попросил эксперта TyC Sports Аревало переключить внимание с его персоны на более спортивные вещи. Ранее днём журналист дал совет Икарди насчет того, что тот должен использовать даже малейший шанс попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира.
"Не беспокойтесь, Аревало, я всегда скажу Аргентине да! Не составит большого труда понять, что вы обращаетесь именно ко мне. Призываю вас охладить свой пыл и сосредоточиться на написании текстов о спорте, вместо попыток вызвать ненужные споры", — отметил Икарди в своём сообщении в Twitter.
Ранее итальянским журналистам стало известно, что нападающий встретился с главным тренером сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Нападающий "Сельты" отстранён от тренировок до конца текущего сезона Валерий Баринов: "Ни за что не поверю, что защитники "Локомотива" отдали матч "Краснодару" Лодыгин: "Цель "Зенита" - Лига чемпионов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение