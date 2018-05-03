​Икарди вступил в словесную перепалку с экспертом 

Нападающий «Интера» Мауро Икарди попросил эксперта TyC Sports Аревало переключить внимание с его персоны на более спортивные вещи. Ранее днём журналист дал совет Икарди насчет того, что тот должен использовать даже малейший шанс попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира.
"Не беспокойтесь, Аревало, я всегда скажу Аргентине да! Не составит большого труда понять, что вы обращаетесь именно ко мне. Призываю вас охладить свой пыл и сосредоточиться на написании текстов о спорте, вместо попыток вызвать ненужные споры", — отметил Икарди в своём сообщении в Twitter.
Ранее итальянским журналистам стало известно, что нападающий встретился с главным тренером сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.