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Фанат «Спартака» сфоткал Тарасова с шотами и кальяном и получил по лицу. Игрок все отрицает
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Фанат «Спартака» сфоткал Тарасова с шотами и кальяном и получил по лицу. Игрок все отрицает 

SPORT24.ru 31 минуту назад
Фото: SPORT24.ru
Болельщик «Спартака» Андрей Измайлов утверждает, что это случилось в московском заведении White Cafe, куда он пришел посмотреть трансляцию матча «Реал» — «Бавария». Заметив, как за соседним столиком компания с Дмитрием Тарасовым и братьями Миранчуками курит кальян, Измайлов сделал фото, выложил в инстаграм и отметил футболистов. Андрей был удивлен: в понедельник «Локомотив» упустил шанс стать чемпионом, проиграв «Краснодару» 0:2, а на следующий день игроки расслабляются в кафе с кальяном и шотами. Но еще сильнее Измайлов удивился через час, когда Тарасов подошел к нему и спросил, кто это сделал [опубликовал фото]. Дальше было так: «Последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком — ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели», — цитирует болельщика газета «Спорт-Экспресс», в которую фанат обратился после инцидента. Измайлов добавил, что когда он поднялся, к нему подбежали кавказцы (друзья Тарасова) и врезали еще раз.
В «Локомотиве» ответили, что не в курсе каких-либо конфликтов, и что Дмитрий сейчас готовится к матчу с «Зенитом». Администрация White Cafe подтвердила, что никаких инцидентов во вторник вечером не произошло. А сам Тарасов уверяет, что его вообще не было в этом кафе.
Правда, на фото Дмитрий все же присутствует.
Матч с «Зенитом», победа над которым гарантирует «Локомотиву» чемпионство, начнется в субботу в 16:30. В пятницу Андрей Измайлов собирается написать заявление в полицию.
Больше о «Локомотиве» на Sport24:
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