Лига Европы. Финал — «Марсель» против «Атлетико»

В ответных матчах полуфинала Лиги Европы «Атлетико» победил «Арсенал» и оставил Арсена Венгера без европейских трофеев за лондонскую карьеру, а «Зальцбург» и «Марсель» определили финалиста только в дополнительное время при двух спорных решениях российской бригады Сергея Карасева (пострадали гости и хозяева).

Лига Европы 1/2 финала Ответные матчи 3 мая, четверг

"Атлетико" (Испания) — «Арсенал» (Англия) — 1:0 (1:0) Гол: Диегу Коста, 45+2. «Атлетико» (Мадрид): Облак, Эрнандез, Годин, Хименес, Партей (Савич, 90+3), Габи, Сауль, Коке, Витоло (Корреа, 74), Гризманн, Диегу Коста ( Фернандо Торрес , 83). «Арсенал» (Лондон): Оспина, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 12), Мустафи, Монреаль, Рэмси, Уилшир (Мхитарян, 68), Джака, Езил, Уэлбек, Ляказетт. Предупреждения: Уилшир, 42. Габи, 52. Монреаль, 59. Сауль, 71. Диегу Коста, 78. Мустафи, 78. Судья: Рокки (Италия). 3 мая. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». Первый матч — 1:1 Атлетико — Арсенал

"Зальцбург" (Австрия) — «Марсель» (Франция) — 2:1 д.в. (0:0, 2:0, 0:1) Голы: Айдара, 53 (1:0). Сарр, 65 — в свои ворота (2:0). Роланду, 116 (2:1). «Зальцбург»: Вальке, Ульмер (Понграчич, 97), Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер (Минамино, 84), Айдара, Даббур, Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 69). «Марсель»: Пеле, Рами, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Роланду, 101), Лопес (Замбо, 66), Сарр, Пайет, Жермен (Нжи, 84), Окампос. Предупреждения: Сарр, 35. Лопес, 39. Рами, 57. Айдара, 75. Жермен, 77. Пайет, 84. Рамалью, 88. Чалета-Цар, 94. Амави, 100. Даббур, 117. Роланду, 118. Удаление: Айдара, 119. Судья: КАРАСЕВ (Россия). 3 мая. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена». Первый матч — 0:2 Зальцбург — Марсель

Финал — 16 мая, Лион. «Марсель» — «Атлетико».

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