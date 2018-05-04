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​Моратти считает, что «Интер» должен сохранить Спаллетти
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​Моратти считает, что «Интер» должен сохранить Спаллетти 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-президент миланского «Интера» Массимо Моратти выступает за то, чтобы клуб удержал главного тренера Лучано Спаллетти.
"Я считаю Спаллетти очень хорошим тренером, даже с учётом моей критики в его адрес. Не думаю, что смена тренера станет правильным решением, — отметил Моратти в беседе с итальянскими СМИ.
"Интер" играл против «Ювентуса» вдесятером, и я бы не заменял Икарди за пять минут до конца, но я не тренер, а у него наверняка были свои причины так поступить. Есть опасения, что без Лиги чемпионов «Интеру» придется продать некоторых звезд. Не знаю, случится ли это, но, конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы оставаться без этого еврокубка".
У «Интера» остаются небольшие шансы на попадание в зону Лиги чемпионов — за три тура до конца чемпионата «нерадзурри» отстают от «Лацио» и «Ромы» на четыре очка.
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