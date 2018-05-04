Ещё
ФАС будет без предупреждения штрафовать за незаконное использование символики FIFA
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФАС будет без предупреждения штрафовать за незаконное использование символики FIFA 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Федеральная антимонопольная служба получила право без выдачи предупреждений штрафовать предпринимателей за нарушения правил добросовестной конкуренции, предусмотренных законом о чемпионате мира 2018 года в России. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.
Поправки внесены во исполнение гарантий Правительства России на специальное регулирование подготовки и проведение чемпионата мира по футболу 2018 году, данных Международной федерации футбола (FIFA).
«Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство, предусматривающие исключение действий по недобросовестной конкуренции, определённых статьёй 20 Закона о чемпионате мира по футболу, из числа нарушений антимонопольного законодательства, при совершении которых выдаётся предупреждение. Таким образом, указанные действия повлекут за собой возбуждение дел об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно статье 20 закона о чемпионате мира, к нарушениям относятся, в частности, продажа товаров с незаконным использованием символики ЧМ-2018; осуществления любых видов маркетинга, призванных сформировать у потребителя представление о FIFA без разрешения организации; введение в заблуждение потребителей информацией о якобы причастности производителя товара и услуг к FIFA. Кроме того, к противозаконным действиям отнесено «использование входных билетов на мероприятия или документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия, в рекламных целях и для проведения розыгрышей, конкурсов, игр, пари, рекламных акций, а также включение стоимости входных билетов на мероприятия или документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия, в перечни услуг по туристическому обслуживанию, гостиничных услуг или других услуг без официального письменного разрешения FIFA».
Установленный вступившим в силу законом порядок сохранится до 15 августа 2018 года.
Парламентская газета: последние новости
Милонов прокомментировал идею о снижении зарплат депутатов ФСБ нейтрализовала 26 террористов и бандитов в пяти регионах России Итоговый финансовый отчет о средствах избирательного фонда кандидата на должность Президента РФ Павла Грудинина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Липницкая удивила откровенным фото
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение