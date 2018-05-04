ФАС будет без предупреждения штрафовать за незаконное использование символики FIFA

Федеральная антимонопольная служба получила право без выдачи предупреждений штрафовать предпринимателей за нарушения правил добросовестной конкуренции, предусмотренных законом о чемпионате мира 2018 года в России. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.

Поправки внесены во исполнение гарантий Правительства России на специальное регулирование подготовки и проведение чемпионата мира по футболу 2018 году, данных Международной федерации футбола (FIFA).

«Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство, предусматривающие исключение действий по недобросовестной конкуренции, определённых статьёй 20 Закона о чемпионате мира по футболу, из числа нарушений антимонопольного законодательства, при совершении которых выдаётся предупреждение. Таким образом, указанные действия повлекут за собой возбуждение дел об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно статье 20 закона о чемпионате мира, к нарушениям относятся, в частности, продажа товаров с незаконным использованием символики ЧМ-2018; осуществления любых видов маркетинга, призванных сформировать у потребителя представление о FIFA без разрешения организации; введение в заблуждение потребителей информацией о якобы причастности производителя товара и услуг к FIFA. Кроме того, к противозаконным действиям отнесено «использование входных билетов на мероприятия или документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия, в рекламных целях и для проведения розыгрышей, конкурсов, игр, пари, рекламных акций, а также включение стоимости входных билетов на мероприятия или документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия, в перечни услуг по туристическому обслуживанию, гостиничных услуг или других услуг без официального письменного разрешения FIFA».

Установленный вступившим в силу законом порядок сохранится до 15 августа 2018 года.