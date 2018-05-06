Этна скоро проснется. Стартовала 101-я «Джиро д'Италия». Но при чем тут вулкан?

Стартовала 101-я велогонка «Джиро д'Италия». Но не в Италии, а в Израиле. Там же проходят первые три этапа, а потом пелотон перелетит на Сицилию, которая уже раскрашена в розовые цвета. Как и весь маршрут, по которому проедут гонщики.

На Сицилии спортсменов ждет первый горный финиш, вернее — вулканический! Гонщики заедут на знаменитый вулкан Этна. Напомним, что это самый высокий вулкан в Европе, а кроме того — он неспящий. И иногда бурлит. Забурлит как никогда 10 мая.

Последующий маршрут Гран-тура проложен по побережьям Тирренского и Адриатического морей на север Италии к Альпам. На пути пелотона — легендарные Дзонколан и Финестре.

Вершина Колле делле Финестре 2178 м над уровнем моря — самая высокая точка маршрута «Корса Роза». Подъем на Дзонколан — один из самых сложных в шоссейном велоспорте. За всю историю он пять раз входил в маршрут мужской Джиро (2003, 2007, 2010, 2011, 2014). А в женскую Джиро его включили только единожды — в 1997 году.

В память о Микеле Скарпони маршрут «Джиро д'Италия»-2018 пройдет через его родной город Филоттрано. Напомним, что итальянский гонщик погиб в прошлом году во время тренировки незадолго до начала юбилейной Джиро.

Всего на восьми этапах гонщиков ждет финиш в категорийный подъем, в частности, на 20-м. Здесь на Червинии определится победитель.

Также в маршруте итальянского Гран-тура будут две разделки — первая (9,7 км) откроет гонку, второй (34,5 км) стартует третья неделя.

Сложность каждого этапа оценена по пятибалльной шкале. Наивысшая сложность в 5 баллов у 14-го этапа (Дзонколан), 19-го и 20-го этапов.

Завершится гонка этапом дружбы в Риме. Напомним, что год назад гонка заканчивалась этапом с раздельным стартом, поэтому интрига сохранялась до самого финиша.

Российский гонщик из «Катюши Альпецин» Ильнур Закарин до последнего дня претендовал на подиум в генеральной классификации, но в итоге финишировал четвертым. На этот раз Ильнур участия в итальянской многодневке не принимает — в этом сезоне он сделал ставку на другие старты. В составе Катюши российские болельщики смогут поболеть за Максима Белькова и Вячеслава Кузнецова . Также в составе Катюша на Джиро-2018 Алекс Даусетт (Великобритания), Жозе Гонсальвеш (Португалия), Мауритс Ламмертинк (Голландия), Тони Мартин (Германия), Баптист Планкарт (Бельгия) и Мадс Вюртс Шмидт (Дания).

«Будет очень интересно наблюдать за «Катюшей» в турнирах календаря UCI, — говорит основатель команды почетный президент Федерации велоспорта России и глава компании «АРЕТИ» Игорь Макаров перед началом первого в сезоне гранд-тура. — И я надеюсь, что гонщики команды как всегда смогут показать себя на Джиро с самой лучшей стороны, развить то, что было и есть в «Катюше» в последние годы».

Всего гонщикам предстоит преодолеть 3546 километров и 200 метров!