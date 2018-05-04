Веломногодневка «Джиро» впервые стартует за пределами Европы

ТАСС , 4 мая. Традиционная велогонка «Джиро» стартует в пятницу в Израиле. Впервые в истории знаменитая многодневка по дорогам Италии возьмет старт за пределами Европы.

В течение трех дней израильской части «Джиро» участники проедут по маршруту Иерусалим — Хайфа — Тель-Авив — Беэр-Шева — Эйлат. Стартует «Джиро» 10-километровой гонкой с раздельного старта в Иерусалиме, затем через столицу Израиля пелотон направится на юг. После выходного дня, запланированного на понедельник, маршрут «Джиро» продолжится на Сицилии, где пройдут три следующих этапа. Затем участники переправятся на континентальную часть Италии, переедут на Адриатическое побережье страны, проедут несколько горных альпийских этапов и, наконец, финишируют в Риме.

Организаторы запланировали 21 этап, из них семь спринтерских, шесть — повышенной сложности, а также две «разделки». Помимо стартового этапа в Иерусалиме, «разделка» состоится 22 мая между городами Тренто и Роверето в области Трентино. Финиш запланирован на 27 мая, выходные дни — 7, 14 и 21 мая. Общая протяженность маршрута — 3563 км.

На сей раз без Закарина

В предстоящей гонке стартуют 22 команды — 18 участников Мирового тура и четыре профессиональные континентальные «конюшни». Российских команд в числе участников нет, но за представляющую с прошлого года Швейцарию «Катюшу-Алпесин» выступят Максим Бельков и Вячеслав Кузнецов . На сей раз пропустит «Джиро» лидер «Катюши-Алпесин» Ильнур Закарин, который в прошлом году занял в генеральной классификации «Джиро» пятое место, а в нынешнем намерен сконцентрироваться на июльской «Тур де Франс».

Главным фаворитом на победу считается британец Крис Фрум из команды «Скай», который четырежды выиграл «Тур де Франс», а в прошлом году стал триумфатором испанской «Вуэльты». Итальянскую «Джиро» он обычно пропускал. В «Розовой петле» Фрум стартует впервые с 2010 года, намереваясь стать седьмым гонщиком в истории, кто побеждал на всех трех гонках «Большого тура».

Основные конкуренты Фрума — победитель прошлогодней «Джиро» Том Дюмулен из Нидерландов из конюшни «Санвеб» и итальянец Фабио Ару, представляющий команду Объединенных Арабских Эмиратов.

В нынешнем году «Джиро» пройдет в 101-й раз, первая гонка была организована в 1909 году изданием Gazzetta Dello Sport. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда (выступал в 20-30-е годы прошлого века) и Фаусто Коппи (40-60-е), а также бельгиец Эдди Меркс (60-70-е).