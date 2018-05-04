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В поселке Боао провинции Хайнань сегодня стартовал Международный день кайтсерфинга Боао-2018
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В поселке Боао провинции Хайнань сегодня стартовал Международный день кайтсерфинга Боао-2018 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хайкоу, 3 мая /Синьхуа/ — Международный день кайтсерфинга Боао-2018 начался сегодня вечером в бухте Ячжоу в поселке Боао провинции Хайнань /Южный Китай/. Данное мероприятие является главной программой квалификационного раунда юношеских Олимпийских игр по кайтсерфингу и Всемирного чемпионата по кайтсерфингу среди молодежи. В течение последующих 5 дней 100 спортсменов из 32 стран и районов поборются за право войти в состав участников соревнований по кайтсерфингу в рамках летних юношеских Олимпийских игр-2018 в Буэнос-Айресе.
В летних юношеских Олимпийских игр-2018 в Буэнос-Айресе по 12 юношей и девушек примут участие в соревнованиях по кайтсерфингу, от каждого государства и региона отбирается по 1 участнику. Перед сегодняшними соревнованиями уже было проведено несколько квалификационных раундов континентального уровня, от каждого континента было отобрано по 1 юноше и 1 девушке для участия в соревнованиях, среди оставшихся участников победители будут выявлены в данном квалификационном раунде.
В Международном дне кайтсерфинга в Боао-2018 примут участие 4 китайских спортсмена, 2 девушки: Чэнь Цзинлэ и Ли Кэвэнь и 2 юноши: Чжан Хаожань и У Цзяньган. —0—
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