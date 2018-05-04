Остатки мотивации: «Манчестер Юнайтед» гостит у «Брайтона»

Стадион: «Фалмер» (Брайтон)

Начало матча: 22:00 Арбитр: Крэйг Поусон (Англия)

"Манчестер Юнайтед" в 37-м туре чемпионата Англии ожидает гостевой поединок против «Брайтона». Обе команды уже практически доигрывают сезон: манкунианцы вряд ли упустят текущее второе место, а «чайки», в свою очередь, должны избежать вылета в Чемпионшип. Если не случится ничего неожиданного, соперники могут рассматривать данный матч как один из этапов подготовки к следующему сезону Премьер-Лиги. И все же подопечным Моуринью желательно взять хотя бы одно очко на «Фалмере» — уступить «Ливерпулю» вторую строчку для них будет просто непозволительно.

"Брайтон" на данный момент располагается на 14-м месте турнирной таблицы АПЛ, а отрыв «чаек» от зоны вылета составляет 5 очков. Теоретически подопечные Криса Хьютона еще могут вылететь из Премьер-Лиги, однако данный исход выглядит маловероятным. После эпичной победы над Арсеналом в начале марта, «Брайтон» провел 6 матчей в чемпионате, в которых набрал всего 3 очка. В двух последних турах команда расписала ничьи с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Бернли» (0:0). Концовка чемпионата также вряд ли принесет «чайкам» много очков — последние три тура их ожидают встречи с двумя манчестерскими командами и «Ливерпулем».

Сезон у «Манчестер Юнайтед» выдался довольно неоднозначным, хотя находятся и те, кто высоко оценивает работу Моуринью у руля команды. В сравнении с результатами прошлых лет «красные дьяволы» действительно прибавили, вот только, учитывая достижения Фергюсона и нынешние трансферные траты, второе место АПЛ и вылет в плей-офф Лиги Чемпионов от «Севильи» вряд ли назовешь достойным завершением сезона.

В последнее время манкунианцы не перестают удивлять своих болельщиков уверенными победами над командами из топ-6, в то же время теряя очки в поединках с явными аутсайдерами. Начиная с февраля, подопечные Моуринью расправились с «Челси», «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Арсеналом» в чемпионате Англии и «Тоттенхэмом» в кубке страны. Однако поражения от «Севильи» и «Вест Бромвича» обсуждались гораздо больше — они оказали прямое влияние на различные турнирные расклады. Так что в игре с «Брайтоном» и оставшихся турах «красные дьяволы» обязательно должны брать максимум, дабы еще больше сгладить впечатление от не самого удачного сезона.

Интересные факты противостояния «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед»:

Серия без побед «Брайтона» насчитывает 7 матчей во всех турнирах.

Манкунианцы выиграли 7 из 8 последних матчей Премьер-Лиги.

Два предыдущих поединка между этими соперниками завершались победами «Манчестер Юнайтед» — 1:0 и 2:0.

Ориентировочные составы на игру:

Брайтон: Райан, Скелотто, Даффи, Данк, Бонг, Кнокерт, Проппер, Стивенс, Искьердо, Гросс, Мюррей.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Погба, Санчес, Мата, Рэшфорд.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»:

Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде, однако, судя по коэффициентам, шансы есть и у «Брайтона». Все-таки мотивации у подопечных Хьютона побольше, да и МЮ в текущем сезоне нередко демонстрировал отсутствие воли к победе. К тому же, «чаек» в поединке с манкунианцами должна устроить и ничья, а играть на результат команда умеет.

На победу манкунианцев букмекеры предлагают коэффициент 1,76, на ничью — 3,86, на успех «чаек» — 5,40.

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