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«Марсель» проиграл «Зальцбургу», но вышел в финал Лиги Европы
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«Марсель» проиграл «Зальцбургу», но вышел в финал Лиги Европы 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Фото: Soccer News
«Зальцбург» обыграл «Марсель» в ответном полуфинале Лиги Европы — 2:1 в дополнительное время. Французы вышли в финал турнира — первая встреча завершилась в их пользу со счетом 2:0.
Лига Европы
1/2 финала
Ответный матч
"Зальцбург" (Австрия) — «Марсель» (Франция) — 2:1 д.в. (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Айдара, 53 (1:0). Сарр, 65 — в свои ворота (2:0). Роланду, 116 (2:1).
"Зальцбург" (Австрия): Вальке, Ульмер (Понграчич, 97), Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер (Минамино, 84), Айдара, Даббур, Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 69).
"Марсель" (Франция): Пеле, Рами, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Роланду, 101), Лопес (Замбо, 66), Сарр, Пайет, Жермен (Нжи, 84), Окампос.
Предупреждения: Сарр, 35. Лопес, 39. Рами, 57. Айдара, 75. Жермен, 77. Пайет, 84. Рамалью, 88. Чалета-Цар, 94. Амави, 100. Даббур, 117. Роланду, 118.
Удаление: Айдара (Зальцбург), 119.
Судья: Карасев (Россия).
3 мая. Зальцбург. Стадион «Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)».
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