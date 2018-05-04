«Марсель» проиграл «Зальцбургу», но вышел в финал Лиги Европы

«Зальцбург» обыграл «Марсель» в ответном полуфинале Лиги Европы — 2:1 в дополнительное время. Французы вышли в финал турнира — первая встреча завершилась в их пользу со счетом 2:0.

Лига Европы

1/2 финала

Ответный матч

"Зальцбург" (Австрия) — «Марсель» (Франция) — 2:1 д.в. (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Айдара, 53 (1:0). Сарр, 65 — в свои ворота (2:0). Роланду, 116 (2:1).

"Зальцбург" (Австрия): Вальке, Ульмер (Понграчич, 97), Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер (Минамино, 84), Айдара, Даббур, Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 69).

"Марсель" (Франция): Пеле, Рами, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Роланду, 101), Лопес (Замбо, 66), Сарр, Пайет, Жермен (Нжи, 84), Окампос.

Предупреждения: Сарр, 35. Лопес, 39. Рами, 57. Айдара, 75. Жермен, 77. Пайет, 84. Рамалью, 88. Чалета-Цар, 94. Амави, 100. Даббур, 117. Роланду, 118.

Удаление: Айдара (Зальцбург), 119.

Судья: Карасев (Россия).

3 мая. Зальцбург. Стадион «Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)».