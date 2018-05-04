Карасев назначил угловой, которого не было. С него «Марсель» забил победный мяч

РОССИЯНИН В ПОЛУФИНАЛЕ ЛЕ Все же один россиянин добрался до полуфинала еврокубка в нынешнем сезоне — Сергей Карасев получил право судить ответную встречу между «Зальцбургом» и «Марселем». В первом тайме команды ему проблем не доставили, а вот в дальнейшем, когда борьба обострилась, ему пришлось сложнее.

Во Франции хозяева забили два безответных мяча и добились комфортного преимущества, но расслабляться не имели права — слишком безумным получается этот евросезон (правда, преимущественно в Лиге чемпионов), чтобы после домашней победы можно было почивать на лаврах. Бело-голубые начали встречу агрессивно и целеустремленно, но толком ничего не создали и снизили обороты.

Провансальцы имеют свой подход к каждому стандартному положению. Да и нестандартному тоже. Футболисты практически синхронно передвигаются по полю, быстро и дисциплинированно возвращаясь из атаки в оборону. В первом тайме австрийцы пытались забросить мяч за спину защитникам, но большей частью попадали в офсайд. Один из редких удачных забросов завершился желтой карточкой Буна Сарру.

Правда, в атаке гости действовали столь же схематично и в результате за первый тайм не нанесли ни одного удара в створ. Главная ударная сила южан Флорьян Товен (20 голов в чемпионате Франции), забивший рукой в первом матче, растворился на поле и о себе напоминал лишь изредка. Не впечатлили и другие игроки атаки.

КАМБЭК И СУДЕЙСКИЙ СКАНДАЛ — ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ ЕВРОСЕЗОНА

Удивительно, столь психологически неустойчивы топ-клубы в нынешнем евросезоне. До пропущенного мяча «Марсель» уверенно вел игру, создал убойный момент (упущенный Валером Жерменом ) и ничем не давал понять, что может дать слабину. Но стоило Амаду Айдара один гол отыграть, у французов задрожали колени, и они с пугающей регулярностью стали позволять соперникам бить по воротам Александера Вальке.

Гол Айдара заслуживает особого внимания. Оказавшись на фланге атаки, 20-летний полузащитник пошел на диагонали к чужой штрафной и неожиданно проскочил сразу мимо всех.

Haidara gives Red Bull Salzburg life #FCSOM #UEL pic.twitter.com/c8KhVaslQ5 — Jonah Takalua (@Destaquito2) 3 мая 2018 г.

В русском языке не хватит эпитетов описать ступор защитников гостей. «Марсель» прижался к своим воротам и стал отбиваться наотмаш. В результате Сарр после удара Ксавьера Шлагера мимо ворот психанул и подставил ногу — у Вальке не было шансов успеть среагировать. Хотя он очень старался.

Могли австрийцы следом забить и третий, но Йоанн Пелле спас партнеров от позора, вытащив мяч из самого угла. Только после этого французы очнулись от спячки, отодвинули игру от своих ворот и даже могли решить все вопросы в основное время. Здорово вошел в игру Клинтон Н’Джие, но в решающий момент он не попал с нескольких метров в створ ворот.

С оттенком скандальности получился эпизод в концовке второго тайма, когда мяч после подачи в штрафную австрийцев угодил в руку одному из защитников. Пенальти был «на любителя», и Карасев останавливать игру не стал, чем поддержал еще один тренд сезона.

Овертайм прошел в равной борьбе, а матч катился к серии пенальти, когда бригада Карасева дала результативную промашку, ошибочно назначив угловой у ворот хозяев. Вышедший на замену Роналду выпрыгнул выше всех и стал героем Марселя. Шла 116-я минута матча. Финальный свисток австрийцы встретили уже вдесятером — Айдара психанул и заработал второе предупреждение.

Покидали поле арбитры под свист трибун и после персонального разговора с главным тренером «быков» Марко Розе, отчаянно преграждавшего путь к судьям для своих подопечных.

«Марсель» в итоге все-таки выполз в финал Лиги Европы, но сыграл откровенно слабо. С такой игрой французы футболистам «Атлетико» не конкуренты. Надежды только на родные стены — финал пройдет в Лионе, 16 мая.

РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ — МАРСЕЛЬ — 2:1 ДВ (0:0)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия): Вальке, Ульмер (Понграчич, 97), Рамальо, Чалета-Цар, Ляйнер, Самассеку, Айдара, Шлагер (Минамино, 84), В. Бериша, Даббур, Гульбрандсен (Хи Чан, 69).

Голы: Айдара, 53 — 1:0. Сарр, 65 — 2:0 (в свои ворота). Роланду, 116 — 2:1.

Предупреждения: Сарр (35), М. Лопес (39), А. Рами (57), Айдара (75), Жермен (77), Рамальо (84), Пайет, 84), Чалета-Цар (94), Амави (100), Роланду (116), Даббур (117), Пелле (120+1).

Удаление: Айдара (119).

Судья: Сергей Карасев (Россия).

Первый матч — 0:2