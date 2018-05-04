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Трансляция «класико» будет доступна для просмотра в интернете
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Трансляция «класико» будет доступна для просмотра в интернете 

Советский спорт 47 минут назад
Прямая трансляция последнего в этом сезоне «класико» — матча 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» — «Реал» — будет доступна для просмотра пользователям социальной сети «Одноклассники». Как сообщает соцсеть, матч будет показан с комментариями Василия Уткина и Артема Борисова в разешении Ultra HD (4K).
Напомним, что матч «Барселона» — «Реал» пройдет 6 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 21:45 по московскому времени. «Барселона» за четыре игры до конца чемпионата опережает «Реал» на 15 очков и уже гарантировала себе чемпионский титул. Каталонский клуб ни разу в этом сезоне не проиграл в первенстве Испании. «Реал», в свою очередь, идет только на третьем месте в турнирной таблице, однако — в отличие от «Барселоны» — продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов: в финале в Киеве мадридцы 26 мая сыграют с «Ливерпулем». Как сообщает пресс-служба «Одноклассников», во время предыдущего матча «эль класико» 23 декабря 2017 года в соцсети был зафиксирован рекорд: на пике игру одновременно смотрели более 2,2 млн зрителей. В целом за два часа прямой эфир собрал аудиторию 4,3 млн уникальных зрителей, которые в среднем смотрели не менее 13 минут матча.
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