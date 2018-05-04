Венгер: «Арсенал» должен был решать исход полуфинала в первом матче» 

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы. Лондонцы уступили со счетом 1:2 по сумме двух матчей.
”Это был напряженный матч, в котором мы полностью выложились. Поздравляю «Атлетико», думаю, они выиграют турнир. Нам чего-то не хватало в финальной трети поля.
Если посмотреть на количество моментов, что мы создали за два матча, нам есть, из-за чего быть разочарованными. Мы должны были решать исход пары в первом матче и создали много моментов в первом тайме сегодня. Их команда хорошо защищается, Годин спас их от пяти-шести голов после передач", — цитирует Венгера пресс-служба УЕФА.