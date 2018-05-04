Венгер: «Арсенал» должен был решать исход полуфинала в первом матче»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы. Лондонцы уступили со счетом 1:2 по сумме двух матчей.

”Это был напряженный матч, в котором мы полностью выложились. Поздравляю «Атлетико», думаю, они выиграют турнир. Нам чего-то не хватало в финальной трети поля.