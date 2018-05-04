Ещё
Венгер: «Арсенал» должен был решать исход полуфинала в первом матче»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Венгер: «Арсенал» должен был решать исход полуфинала в первом матче» 

SPORT24.ru 43 минуты назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы. Лондонцы уступили со счетом 1:2 по сумме двух матчей.
”Это был напряженный матч, в котором мы полностью выложились. Поздравляю «Атлетико», думаю, они выиграют турнир. Нам чего-то не хватало в финальной трети поля.
Если посмотреть на количество моментов, что мы создали за два матча, нам есть, из-за чего быть разочарованными. Мы должны были решать исход пары в первом матче и создали много моментов в первом тайме сегодня. Их команда хорошо защищается, Годин спас их от пяти-шести голов после передач", — цитирует Венгера пресс-служба УЕФА.
SPORT24.ru: последние новости
Венгер: «Любовь Гризманна к футболу – это качество, которое мне нравится в игроках» Модрич: «Все хотят свести успехи «Реала» к минимуму за счет споров и полемики» Сарр продлил контракт с «Марселем» до 2022 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Липницкая удивила откровенным фото
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение