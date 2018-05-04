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Арсен Венгер: Нельзя обвинять Озила в том, что мы не забили
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Арсен Венгер: Нельзя обвинять Озила в том, что мы не забили 

Советский спорт 25 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не согласен с мнением бывшего защитника команды Мартина Киоуна, который после ответного матча ½ финала Лиги Европы с «Атлетико» (0:1) раскритиковал игру полузащитника Месута Озила.
«Я не согласен с ним, — приводит Goal.com слова француза. — Думаю, вы это поймете, если проанализируете его физические показатели в матче. Он сделал очень многое.
Это был трудный матч, физически очень напряженный. Я уверен, что никто не может обвинять Озила в том, что мы не забили.
У нас было достаточно голевых моментов в обоих матчах. Мы проиграли как команда.
Сейчас, чтобы тебя услышали, нужно высказывать крайние точки зрения».
Напомним, Киоун заявил, что Озил не в первый раз в сезоне оказался не готов к матчу.
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