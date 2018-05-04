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Киоун: «От Озила я вижу лишь крокодильи слезы»
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Киоун: «От Озила я вижу лишь крокодильи слезы» 

SPORT24.ru 37 минут назад
Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун раскритиковал полузащитника «канониров» Месута Озила после выездного поражения лондонцев от «Атлетико» (0:1) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы, которое стоило им выхода в финал турнира.
«Он чуть ли не руками в воздухе размахивал: «Посмотрите, эти парни не настолько хороши, как я». Ему давно пора устроить встряску. Кто-то из игроков «Арсенала» должен схватить его и объяснить: «Мы работаем на тебя, но ты на нас не работаешь».
Уверен, в этом сезоне он больше не сыграет. У него произойдет какой-нибудь нервный срыв. Не знаю уже, сколько у него таких случаев было. Так нельзя выступать. Он не оставляет на поле все свои силы, не выкладывается полностью.
Он не был в форме, чтобы играть сегодня. Сколько раз я уже видел такое по ходу сезона. Мы ожидаем от него большего.
Я от него вижу лишь крокодильи слезы. Он меня не устраивает», — цитирует Киоуна Standard.
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