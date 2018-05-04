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Озил: ночь в Мадриде выдалась очень разочаровывающей и бессонной
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Озил: ночь в Мадриде выдалась очень разочаровывающей и бессонной 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил признался, что сильно разочарован из-за поражения от мадридского «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Ночь в Мадриде выдалась очень разочаровывающей и бессонной. Это был наш последний шанс выиграть трофей в нынешнем сезоне, последний шанс завоевать трофей с нашим боссом. Ещё должен сказать две вещи: спасибо всем болельщикам «Арсенала» за поддержку и поправляйся скорее, Лоран Косельни», — написал Озил на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».
Фото доступно на странице Озила в «Инстаграме».
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