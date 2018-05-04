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​Венгер: «Я полностью разбит»
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​Венгер: «Я полностью разбит» 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер остался недоволен результатом противостояния с «Атлетико».
"Если сравнивать два матча, мы хорошо выступили, создавали опасные моменты. Но нам противостояла хорошая команда, которой я желаю удачи и которую поздравляю с выходом в финал", — сказал Венгер в беседе с журналистами после игры.
"Мне грустно, я разбит. После 180 минут борьбы такой результат трудно принять. Это был интенсивный матч, в котором мы отдали всё. Я поздравляю «Атлетико» — думаю, они возьмут этот трофей".
"Арсенал" уступил «Атлетико» по сумме двух встреч 1:2, а Арсен Венгер, как тренер лондонцев, так и остался без единого еврокубкового трофея.
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