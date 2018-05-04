Пайет: «Сердцебиение значительно участилось, но „Марсель“ проявил характер»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет рассказал, что команды не теряла веры в себя в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против «Зальцбурга». «Марсель», забив гол, который помог им выбить австрийский клуб из турнира по сумме двух встреч, за 4 минуты до окончания дополнительного времени.