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Пайет: «Сердцебиение значительно участилось, но „Марсель“ проявил характер»
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Пайет: «Сердцебиение значительно участилось, но „Марсель“ проявил характер» 

SPORT24.ru 8 минут назад
Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет рассказал, что команды не теряла веры в себя в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против «Зальцбурга». «Марсель», забив гол, который помог им выбить австрийский клуб из турнира по сумме двух встреч, за 4 минуты до окончания дополнительного времени.
«Сердцебиение значительно участилось, но «Марсель» проявил свой характер, забив в конце дополнительного времени. Мы были готовы к любому развитию событий и знали, что, одного забитого мяча нам хватило бы для выхода в финал, даже если бы мы проигрывали со счетом 0:3. Мы сохраняли спокойствие», — цитирует Пайета пресс-служба УЕФА.
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