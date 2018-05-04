Пайет: «Сердцебиение значительно участилось, но „Марсель“ проявил характер» 

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет рассказал, что команды не теряла веры в себя в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против «Зальцбурга». «Марсель», забив гол, который помог им выбить австрийский клуб из турнира по сумме двух встреч, за 4 минуты до окончания дополнительного времени.
«Сердцебиение значительно участилось, но «Марсель» проявил свой характер, забив в конце дополнительного времени. Мы были готовы к любому развитию событий и знали, что, одного забитого мяча нам хватило бы для выхода в финал, даже если бы мы проигрывали со счетом 0:3. Мы сохраняли спокойствие», — цитирует Пайета пресс-служба УЕФА.