Австрийцы недовольны судейством Карасева в игре «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель»

В Австрии остались недовольны судейством бригады российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым в ответном матче полуфинала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель». Основное время матча завершилось победой «Зальцбурга» со счетом 2:0, в связи с чем игра перешла в овертайм, так как в первой встрече со счетом 2:0 выиграл «Марсель».

По ходу первого тайма судейством Карасева и его помощников были недовольны французы. Болельщики «Марселя» в «Твиттере» подвергли россиян резкой критике. В частности, за решение не назначить в ворота «Зальцбурга» пенальти.

В дополнительное время Карасев назначил в пользу «Марселя» угловой, которого на самом деле не было. С этого стандартного положения французы забили гол, благодаря которому вышли в финал Лиги Европы.

После матча футболисты и тренеры «Зальцбурга» высказали претензии в адрес судей. Бригада Карасева подверглась критике также со стороны болельщиков в соцсетях и австрийских СМИ.

”Позор! Невероятная ошибка рефери стоила «Зальцбургу» выхода в финал”, — написало издание Heute.at.