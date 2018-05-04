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Австрийцы недовольны судейством Карасева в игре «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель»
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Австрийцы недовольны судейством Карасева в игре «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель» 

SPORT24.ru 8 минут назад
В Австрии остались недовольны судейством бригады российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым в ответном матче полуфинала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель». Основное время матча завершилось победой «Зальцбурга» со счетом 2:0, в связи с чем игра перешла в овертайм, так как в первой встрече со счетом 2:0 выиграл «Марсель».
По ходу первого тайма судейством Карасева и его помощников были недовольны французы. Болельщики «Марселя» в «Твиттере» подвергли россиян резкой критике. В частности, за решение не назначить в ворота «Зальцбурга» пенальти.
В дополнительное время Карасев назначил в пользу «Марселя» угловой, которого на самом деле не было. С этого стандартного положения французы забили гол, благодаря которому вышли в финал Лиги Европы.
После матча футболисты и тренеры «Зальцбурга» высказали претензии в адрес судей. Бригада Карасева подверглась критике также со стороны болельщиков в соцсетях и австрийских СМИ.
”Позор! Невероятная ошибка рефери стоила «Зальцбургу» выхода в финал”, — написало издание Heute.at.
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