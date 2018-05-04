Clutch Gamers подписали двух экс-игроков Team Admiral

Организация Clutch Gamers укомплектовала состав, с которым попытается пробиться на The International 2018. В ростер вошли керри Ким Gabbi Сантос и саппорт четвертой позиции Марвин Boombacs Раштон из Team Admiral, а также мидер Лай Ahjit Джей Сун и офлейнер Харрис SkyLark Зафириу. Капитаном команды является российский игрок Владимир yol Басов.

Behance.net Team Admiral появилась в январе 2018 года и распалась в апреле после ухода капитана Джимми DeMoN Хо. Yol присоединился к Clutch Gamers 1 февраля во время трансферного окна. Ранее за коллектив также выступал Владимир Chappie Кузьменко, однако позже его заменили на Доминика Black^ Рейтмайера. Обновленные Clutch Gamers будут выступать в Юго-Восточной Азии. Они будут пробиваться на TI8 через открытые отборочные.