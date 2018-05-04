Хьюитт, Шарапова, Бушар, Серена, Джокович, Младенович, Векич в соцсетях

Пока Джокович общается с семьёй, Чилич женится, Бушар занимается шопингом, Младенович останавливают полицейские, Шарапова бродит по Мадриду.

На первой неделе мая проходит пять грунтовых турниров — женские Прага и Рабат, мужские Мюнхен, Стамбул и Эшторил. Однако часть игроков эти соревнования пропустили и сразу же приехали в Мадрид, готовиться к «Мастерсу». Посмотрим, что нового в соцсетях у теннисистов.

12-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович после поражения в первом же матче пятисотника в Барселоне от Мартина Клижана отказался от «уайлд-кард» в Эшториле и сосредоточился на подготовке к двум последующим «Мастерсам» — в Мадриде и Риме, а также к главному грунтовому турниру года — « Ролан Гаррос ». Во время этой небольшой паузы в выступлениях серб решил побывать у себя на родине, в Белграде, чтобы в окружении родителей и родных братьев подзарядиться энергией и хорошенько подготовиться к ответственным стартам.

А вот 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс как раз пропустит Мадрид, хотя изначально на него попадала по замороженному рейтингу. В чём истинная причина такого решения американки — сказать трудно. Может, она посчитала, что пока не обрела нужную форму для выхода на корт, а может, решила пропустить соревнование в знак протеста против неосторожных высказываний владельца турнира Иона Цириака по поводу её лишнего веса. Но как бы то ни было, знаменитая теннисистка не унывает, а вволю развлекается со своей 8-месячной дочерью Алексис-Олимпией. Причём Уильямс не чужда самоирония. В подписи к одной из фотографий она назвала себя мамой-медведицей.

Родная сестра Серены — 7-кратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс побывала в Копенгагене, где на футбольном стадионе в присутствии 12,5 тысяч зрителей провела показательный матч с местной любимицей — чемпионкой Australian Open-2018 Каролиной Возняцки . Перед началом игры теннисисток приветствовали известный футболист Никлас Бендтнер и музыкант Бент Фабрик. 16 лет назад девушки уже встречались в Копенгагене, когда Каролине было 12 лет. «Удивительно вернуться и встретить ту же девочку, что и тогда, но уже ставшую чемпионкой. Надеюсь, ждать следующей встречи ещё 16 лет не придётся», — пошутила Винус.

В минувший уик-энд хорват Марин Чилич женился на своей давнишней подруге Кристине Милкович. Церемония прошла в церкви Святого Николая в городе Цавтат. В качестве свидетеля жениха выступил младший брат Чилича Миле. А дальше пара отправились вместе с гостями отмечать торжество в Дубровник. Но отгулять полноценный медовый месяц у молодожёнов не получилось, поскольку в теннисном календаре не предусмотрены какие бы то ни было паузы. Чемпион US Open-2014 и финалист последнего Australian Open почти сразу отправился на турнир в Стамбул, где проиграл в своём первом же матче Малеку Жазири из Туниса.

Джона Иснера свадьба была не так давно — в декабре, а теперь они со своей женой Мэдисон объявили, что скоро Иснеров будет трое. Молодая пара ожидает появление на свет девочки.

А вот молодая мама Ярмила Вулф уже приучает свою 6-месячную дочь Наталью к теннисной форме и ракетке.

Канадская теннисистка Эжени Бушар , находящаяся за пределами первой сотни рейтинга, решила поменять свой турнирный график. Она заявилась на турнирах ITF $ 100 тыс. в Каннах (Франция) и Трнаве (Словакия), а поскольку ей надо играть затем квалификацию на «Ролан Гаррос», то канадка решила отказаться от участия в соревнованиях в Страсбурге, так как эти теннисные события проходят в одно время. Ну а перед длинным вояжем в Европу самое время заняться шопингом. Вот только подруга канадки опаздывает и Эжени, чтобы скоротать время — селфится в кабинке для переодеваний.

Дарье Гавриловой тоже пока некуда спешить. На турнире в Праге она снялась в ходе матча первого круга из-за травмы правого ахилла. Но как можно грустить, когда во время ужина перед тобой открывается чудесный вид на жемчужины архитектуры чешской столицы.

Там же, в Праге, до сих пор остаётся в сетке итальянка Камила Джорджи. Она уже пробилась в полуфинал и тоже в восторге от старого города.

Гаэль Монфис из-за травмы не играл с Индиан-Уэллса. Первым турниром после паузы для француза должен был стать Мюнхен. Но и тут его поджидали неприятности — по дороге в багаже поломались его ракетки. Гаэль долго переписывался с авиакомпанией, объясняя перевозчикам, что его багаж был на вес золота. Вполне возможно, что именно по этой причине Монфис проиграл уже в первом матче. Дальше ему играть без остановки Мадрид, Рим, Лион и «Ролан Гаррос».

Самый яркий теннисист в истории Кореи Чхун Хён на турнире в Мюнхене познакомился с искусством поджарки «горячей собачки». Шутка! Во время съёмок ни одно животное, конечно же, не пострадало.

На другом мужском турнире, в Эшториле, тоже не скучно. В четверг в теннисный центр приехал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, который воспользовался своим служебным положением и стал фотографироваться со всеми подряд. Известно, что он большой фанат тенниса и недавно, как мы писали в одном из прошлых выпусков, на приёме королевской семьи Испании с удовольствием общался с Гарбинье Мугурусой. Сейчас же глава государства не отказался поболтать с бывшей первой ракеткой мира, двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» и двукратным обладателем Кубка Дэвиса Ллейтоном Хьюиттом.

Там же, в Эшториле, в один из дней отдыха Жоау Соуза и Кайл Эдмунд воспользовались уроками профессионального сёрфера Фредерико Морайза и оседлали волну.

Всё ближе старт супертурнира в Мадриде, и всё больше теннисистов собирается в испанской столице. Хорватка Донна Векич совершила прогулку в парке Ретиро в центре города.

Похоже, Кристина Младенович — любимица всех полицейских Мадрида. Когда её автомобиль остановили стражи порядка, француженка в шутку встала лицом к машине, чтобы её обыскали, но те протянули мобильный телефон и попросили звезду тенниса сфотографироваться с ними. Кристина, кажется, от этой встречи получила не меньшее удовольствие, чем её новые поклонники.