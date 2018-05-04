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Ян Облак: Я очень голоден до трофеев
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Ян Облак: Я очень голоден до трофеев 

Советский спорт 46 минут назад
«Все было не так просто, как кажется. Мы показали, что являемся великолепной командой, способной хорошо играть в больших матчах. С такими болельщиками все дается легче. Я очень голоден до трофеев», — приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.
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