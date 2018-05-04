Ещё
Диего Симеоне: Очень рады, что вышли в финал Лиги Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диего Симеоне: Очень рады, что вышли в финал Лиги Европы 

Советский спорт 1 час назад
«Очень рады, что вышли в финал. Мы хотели снова попасть туда с момента нашего последнего финала.
Неделю назад команда проявила себя очень хорошо, билась до конца, Облак провел великолепный матч. Но именно это и случается в больших матчах — выдающиеся игроки берут ответственность на себя. Мы хорошо поработали на этой неделе и прекрасно себя чувствовали перед этим матчем.
»Мы хотели не давать «Арсеналу» контратаковать, и думаю, что у нас все получилось. Лукас весь матч отлично играл против Озила, полностью закрыл его. А Томас действовал глубоко и справился с Уэлбеком», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Советский спорт: последние новости
Матч «Атлетико» – «Арсенал» станет для Венгера 250-м в турнирах УЕФА Диего Коста: Мы очень счастливы выйти в финал Лиги Европы Коста и Айдара – лучшие игроки ответных матчей 1/2 финала ЛЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов избил фаната «Спартака»
Определились финалисты Лиги Европы
Игроки НХЛ не помогут России
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение