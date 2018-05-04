Диего Симеоне: Очень рады, что вышли в финал Лиги Европы

«Очень рады, что вышли в финал. Мы хотели снова попасть туда с момента нашего последнего финала.

Неделю назад команда проявила себя очень хорошо, билась до конца, Облак провел великолепный матч. Но именно это и случается в больших матчах — выдающиеся игроки берут ответственность на себя. Мы хорошо поработали на этой неделе и прекрасно себя чувствовали перед этим матчем.

»Мы хотели не давать «Арсеналу» контратаковать, и думаю, что у нас все получилось. Лукас весь матч отлично играл против Озила, полностью закрыл его. А Томас действовал глубоко и справился с Уэлбеком», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.