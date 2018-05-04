Димитри Пайет: «Мы были спокойны, поскольку знали, что один гол „Марселя“ все поменяет»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы. Французский клуб уступил на выезде «Зальцбургу» 1:2, но вышел в финал по сумме двух встреч — 3:2.

— Мы все очень волновались, но при этом «Марселю» удалось проявить характер и забить в самой концовке дополнительного времени, — цитирует официальный сайт УЕФА Пайета. — Мы были готовы даже к тому, что будем уступать 0:3, поскольку знали, что один наш гол все поменяет. Мы оставались спокойными.

Зальцбург — Марсель