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Димитри Пайет: «Мы были спокойны, поскольку знали, что один гол „Марселя“ все поменяет»
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Димитри Пайет: «Мы были спокойны, поскольку знали, что один гол „Марселя“ все поменяет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы. Французский клуб уступил на выезде «Зальцбургу» 1:2, но вышел в финал по сумме двух встреч — 3:2.
— Мы все очень волновались, но при этом «Марселю» удалось проявить характер и забить в самой концовке дополнительного времени, — цитирует официальный сайт УЕФА Пайета. — Мы были готовы даже к тому, что будем уступать 0:3, поскольку знали, что один наш гол все поменяет. Мы оставались спокойными.
Зальцбург — Марсель
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