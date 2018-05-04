Ещё
Контракт Пилипчука со «Спартаком» имел функцию автоматического продления
Далее:
Читайте также:
Ещё

Контракт Пилипчука со «Спартаком» имел функцию автоматического продления 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Помощник главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры Роман Пилипчук мог остаться в стане красно-белых еще на один год, сообщает газета «Известия».
По информации источника, в контракте Пилипчука с москвичами был прописан пункт об автоматическом продлении соглашения в случае, если подопечные Массимо Карреры выиграют Российскую футбольную премьер-лигу или напрямую выйду в Лигу чемпионов на следующий сезон.
"В контракте Пилипчука со «Спартаком», который заканчивается в июне этого года, был пункт об автоматическом продлении при соблюдении определенных условий. Он мог быть активирован, в случае если красно-белые выиграют чемпионат или напрямую попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона", — сказал источник.
Ранее Пилипчук заявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона.
Газета.Ru: последние новости
Венгер провел 250-й матч в еврокубках на посту главного тренера "Арсенала" "Фенербахче" стал финалистом Кубка Турции после неявки "Бешикташа" на доигровку "Локомотив" может продлить контракт с Семиным 4 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов избил фаната «Спартака»
Определились финалисты Лиги Европы
Игроки НХЛ не помогут России
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение