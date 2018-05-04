Контракт Пилипчука со «Спартаком» имел функцию автоматического продления

По информации источника, в контракте Пилипчука с москвичами был прописан пункт об автоматическом продлении соглашения в случае, если подопечные Массимо Карреры выиграют Российскую футбольную премьер-лигу или напрямую выйду в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"В контракте Пилипчука со «Спартаком», который заканчивается в июне этого года, был пункт об автоматическом продлении при соблюдении определенных условий. Он мог быть активирован, в случае если красно-белые выиграют чемпионат или напрямую попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона", — сказал источник.

Ранее Пилипчук заявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона.