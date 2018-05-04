Генич: «Судейская бригада из России, к сожалению, опять косякнула»

Бывший футболист «Амкара», телекомментатор Константин Генич высказался о судействе российской бригады арбитров в ответном матче полуфинала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель». Французы вышли в финал благодаря голу в дополнительное время после углового, который был назначен несправедливо.

”Судейская бригада из России, к сожалению, опять косякнула. «Зальцбургу» еще повезло, и они должны быть благодарны Карасеву, что он «точку» не дал за игру рукой на 89-й минуте. В России бы точно в такой ситуации пенальти поставил. Кто видел момент, тот поймет о чем я”, — написал Генич в «Твиттере».