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Генич: «Судейская бригада из России, к сожалению, опять косякнула»
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Генич: «Судейская бригада из России, к сожалению, опять косякнула» 

SPORT24.ru 56 минут назад
Бывший футболист «Амкара», телекомментатор Константин Генич высказался о судействе российской бригады арбитров в ответном матче полуфинала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель». Французы вышли в финал благодаря голу в дополнительное время после углового, который был назначен несправедливо.
”Судейская бригада из России, к сожалению, опять косякнула. «Зальцбургу» еще повезло, и они должны быть благодарны Карасеву, что он «точку» не дал за игру рукой на 89-й минуте. В России бы точно в такой ситуации пенальти поставил. Кто видел момент, тот поймет о чем я”, — написал Генич в «Твиттере».
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