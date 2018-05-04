Ещё
Арсен Венгер: Судя по всему, у Косьельни разрыв ахилла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арсен Венгер: Судя по всему, у Косьельни разрыв ахилла 

Советский спорт 36 минут назад
«Косьельни выглядит неважно. Всегда надеешься на чудо, когда делаешь снимок, но пока обнадеживающих знаков не видно.
Судя по всему, у него разрыв ахилла, но я не могу ставить диагноз», — приводит слова Венгера официальный сайт УЕФА.
Советский спорт: последние новости
Диего Коста: Мы очень счастливы выйти в финал Лиги Европы Арсен Венгер: Тяжело смириться с тем, что вылетаешь после 180 минут такой игры Коста и Айдара – лучшие игроки ответных матчей 1/2 финала ЛЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов избил фаната «Спартака»
Определились финалисты Лиги Европы
Игроки НХЛ не помогут России
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение