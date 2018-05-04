Арсен Венгер: Судя по всему, у Косьельни разрыв ахилла

«Косьельни выглядит неважно. Всегда надеешься на чудо, когда делаешь снимок, но пока обнадеживающих знаков не видно. Судя по всему, у него разрыв ахилла, но я не могу ставить диагноз», — приводит слова Венгера официальный сайт УЕФА.