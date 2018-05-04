Велосезон в Чечне открылся гонкой на 34 км из Шали в Грозный

ТАСС , 4 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об официальном открытии велосезона в Чеченской Республике (ЧР) гонкой на 34 км из Шали в Грозный.

"В четверг после инспекции строительных объектов в Шали мы вместе с чеченским велоклубом «Горец» официально открыли велосезон гонкой из города Шали в город Грозный, — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте». — Позади 34 км пути, впереди новые старты, новые маршруты!".

Кадыров отметил, что в Чечне систематически проводятся массовые велогонки, каждый раз по новым маршрутам, добавив, что общественный фонд имени первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова ежегодно дарит детям в разных населенных пунктах тысячи велосипедов.

По словам Кадырова, в велогонке из Шали в Грозный приняли участие около 200 человек, и практически все смогли доехать до мечети «Сердце Чечни» в центре Грозного. «Могу уверенно сказать, что большинство из нас были в состоянии проехать еще не один десяток километров. Ну а я продолжил спортивный день плаванием в бассейне!», — поделился своими впечатлениями глава Чечни.