Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад: победят ли севильцы без Монтеллы

«Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч 36-го тура испанской Ла Лиги (04.05.2018, 22:00 мск).

36-й тур испанской Примеры будет открыт в пятницу матчем между претендентами на итоговое седьмое место в Ла Лиге — «Севилья» в родных стенах примет «Реал Сосьедад». Обе команды поменяли по ходу сезона главных тренеров, причём у андалузцев смена энтренадора произошла на этой неделе. Но именно севильцы перед этим матчем называются фаворитами у букмекеров — на победу хозяев предлагается коэффициент 1.81.

Команда

"Севилья"

42:54 "Реал Сосьедад"

63:55 "Севилья"

Не так давно прошла информация о том, что Винченцо Монтелла продлил контракт с «Севильей», но теперь он уже покинул Испанию. Руководство клуба было удовлетворено результатами команды в Кубке Испании и Лиге чемпионов, где нервионцы добрались достаточно далеко, но вот в Ла Лиги дела идут просто ужасно — в последних семи турах было набрано всего 3 очка, и не добыто ни одной победы. Вообще, победы для «Севильи» в последнее время большая редкость — последняя из них датирована ещё серединой марта, когда неожиданно на «Олд Траффорд» был обыгран "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала ЛЧ. Две недели назад андалузцы с треском проиграли финал Кубка Испании «Барселоне» (0:5), а в прошлом туре чемпионата проиграли в гостях «Леганесу» (1:2). Как минимум до конца сезона севильцами будет руководить опытный Хоакин Капаррос , который был во главе андалузского клуба с 2000 по 2005 годы.

"Реал Сосьедад"

В «Реал Сосьедаде» решили сменить главного тренера ещё во время мартовского перерыва в клубном футболе. Эусебио Сакристан был уволен, и на его место пришёл малоопытный Иманоль Альгуасиль. Но при новом тренере сан-себастьянцы засияли, как сияли на старте сезона. С новым энтренадором баски 4 матча из шести, проиграв лишь однажды. Интересно, что поражение это случилось в позапрошлом туре в гостях от худшей команды чемпионата «Малаги» (0:2). Но неделю назад «Реал Сосьедад» исправился перед своими болельщиками, уверенно обыграв дома «Атлетик» (3:1).

Под вопросом: Хаби Прието и Иманоль Агриррече.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия» начнут прямую трансляцию матча «Севилья» — «Реал Сосьедад» в 21:55 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи пройдёт на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Севилья" немного уступает «Реал Сосьедаду» по статистике личных встреч: +40=28-47, разница мячей — 151:155. В последних шести очных встречах севильцы победили лишь однажды, в то время как проиграли 4 раза. В матче первого круга нынешнего сезона баски победили дома со счётом 3:1 (Иньиго Мартинес 17', Субельдия 76', Вела 90' — Бен-Йедер 44').

Интересные факты

"Севилья" имеет 9-матчевую безвыигрышную серию (+0=4-5, 7:19);

В семи последних турах чемпионата «Севилья» заработала лишь 3 очка (+0=3-4, 6:14);

"Севилья" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в домашних матчах, пропуская в каждом из них по 2 гола (+0=2-2, 5:8);

В последних шести очных встречах «Севилья» лишь однажды обыграла «Реал Сосьедад» (+1=1-4, 10:12);

"Реал Сосьедад" забил 63 гола в чемпионате. Больше только у «Барселоны» (87) и "Реала" (82);

"Реал Сосьедад" пропустил 55 голов в чемпионате. Больше только у «Депортиво» (69) и «Лас-Пальмаса» (70);

В шести турах с новым тренером «Реал Сосьедад» набрал 13 очков (+4=1-1, 12:3);

"Реал Сосьедад" добыл лишь 1 победу в последних 12-ти выездных матчах (+1=3-8, 9:20).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"