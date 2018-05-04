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Группа поддержки клуба из NFL рассказала о принуждении к топлес-фотосессии
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Группа поддержки клуба из NFL рассказала о принуждении к топлес-фотосессии 

Вести.Ru 1 час назад
Участницы группы поддержки клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Вашингтон Редскинс» рассказали о принудительных фотосессиях в стиле «топлес». Также по словам самих девушек, за всем съемочным процессом наблюдали спонсоры.
"Никакого интима и домогательств, но ситуация была небезопасной. Это чем-то напоминало сутенерство, — цитирует одну из чирлидерш «Спорт-экспресс» со ссылкой на The New York Times. — Пистолет к головам никто не приставлял, но вся эта съемка была обязательна. Нас не просили об этом, а заставляли. Но ведь неправильно посылать девушек к незнакомым мужчинам. Ничего не изменится, пока не произойдет что-то ужасное".
Сообщается, что инцидент произошел еще в 2013 году. Тогда группу поддержки клуба по американскому футболу отправили в Коста-Рику на фотосъемки для клубного календаря и якобы фотографии в интимном стиле должны были пойти для его оформления, однако в конечном счете их там так и не оказалось.
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