Юлиус Гудачек: Чувствовал, что хочу сменить команду

«Спартак». Голкипер Юлиус Гудачек рассказал о том, почему принял решение перейти из «Северстали»

«Об интересе «Спартака» узнал буквально через несколько дней после окончания серии плей-офф для «Северстали», — приводит слова Гудачека официальный сайт клуба. — Тогда я только вернулся в родную Словакию, немного отдохнул, и мы с моим агентом начали обсуждать варианты продолжения карьеры.

Я знал, что «Северсталь» хочет, чтобы я продолжил выступать за клуб, в Череповце хотели подписать со мной новый контракт, но я чувствовал, что хочу сменить команду. Сам не знаю почему. Не подумайте, мне действительно нравилось играть там, и я хотел бы поблагодарить череповецких болельщиков за их невероятную поддержку, поблагодарить клуб за прошлый сезон. Просто пришло время что-то менять, и когда «Спартак» вышел на меня с контрактным предложением, я его принял.

Я знаком с историей «Спартака», знаю, что это легендарный клуб, который был основан в 1946 году, клуб, воспитавший многих талантливейших игроков и четыре раза становившийся чемпионом. «Спартак» — это новый вызов и запредельная мотивация для меня».

Напомним, в прошлом сезоне Гудачек провел 48 матчей за «Северсталь», в которых одержал 23 победы и отразил 92 процента бросков. В среднем за игру он пропускал 2,24 шайбы.