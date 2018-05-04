Выбросивший кошку из окна француз осужден на пять месяцев тюрьмы

Осужденный Матьё признался, что не смог справиться с ошалевшей беспородной кошкой, атаковавшей персидского кота.

39-летний Матьё Б. раскаялся в зале суда французского города Лилль за то, что психанул и выбросил беспородную кошку со второго этажа. Животное погибло от травм, и за это импульсивный Матьё ответит по закону Франции.

— Я устал от этого. Моя подружка сказала мне «Выбросить ее», я так и сделал, — признался обвиняемый в понедельник, 30 апреля, в ходе судебного заседания.

Нерадивый хозяин рассказал, как 26 апреля беспородная кошка одолела несчастного персидского кота. Она его задирала и нападала. Сначала животное запирали в ванной или на балконе, но кошка не унималась. Матьё не выдержал и выбросил вздорное животное из окна.

Прокурор Софи Ноэль требовала заключить Матьё, который, по данным издания Voix du Nord имеет 32 привода к судебной ответственности, но с 2014 года вел себя хорошо, на шесть месяцев, «обеспокоенная такими вспышками насилия». Но суд приговорил котомучителя к месяцу тюремного заключения и четырем месяцам условно.