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«Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 5 мая
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«Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 5 мая 

LiveSport.Ru 32 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
«Лестер»
По последним матчам может сложится впечатление, что «Лестеру» «лишь бы день простоять да ночь продержаться» — дотянуть до конца сезона, в общем. Это впечатление ошибочно. Видимо, руководство «лис» возлагает большие надежды на Клода Пюэля и дает ему возможность продолжать работать.
Именно это французский тренер и делал в последних четырех матчах, в которых потерпел три поражения. Конец сезона (в случае обеспечения прописки в элите на сезон следующий) — это лучшая возможность испытать две вещи: новые схемы и адаптивность игроков на фоне усталости.
Три матча подряд Пюэль использовал схему «Бернли» образца начала сезона — 4-4-1-1. Но даже несмотря на оборонительную расстановку, «Лестер» за последние четыре матча «глотнул» девять мячей. Сам забил всего два. Но что интересно, моментов «лисы» стали создавать больше.
Календарь и таблица АПЛ  Только в матче с «Кристал Пэлас» (0:5) подопечные Пюэля не смогли нанести больше одного удара в створ. Но в той игре была красная, да и вообще — печаль полная: два удара из четырех — в соперников, всего пять штрафных и ни одного углового за первый тайм.
«Вест Хэм»
«Молотки» тоже в последнее время приносят своему тренеру и болельщикам только печаль. За последние десять матчей в Премьер-лиге «Вест Хэм» смог выиграть всего два поединка.
Можно еще «защитать» ничью с «Челси» (1:1), но там все на тоненького: Чичарито забил гол в конце матча, а его партнеры смогли попасть по воротам «синих» всего два раза за все 90 минут.
Но в последних двух турах команда Дэаида Мойеса конкретно «скрутилась» сначала «Арсеналу», а потом и «Манчестер Сити» (по 1:4). По крайней мере с «пушкарями» «молотобойцы» не чувствовали себя подавленными: 11 ударов, 11 штрафных, 6 угловых и победа по отборам (10-4).
В игре против манчестерского гранда было наоборот: всего одно попадание в створ, 25% владения и ни одного углового.
Прогноз
Хочется отметить положительные сдвиги в игре лондонского клуба. «Вест Хэм» по-прежнему лидирует по наказаниям — 71 желтая карточка, но за последние пять матчей «молотки» «наковали» на пять «горчичников». Это в два раза меньше, чем команда получала в среднем в средине сезона (2,03).
Касательно «Лестера» можем сказать, что вместе с внедрением новой схемы потребность в частых грубых фолах отпала. Потому за последние четыре матча «лисы» не получали больше одного предупреждения. В последней игре, правда, отхватили красную.
Все равно считаем, что матч будет относительно спокойным. Наша ставка — «Тотал карточек: 0-3» за 1,72.
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