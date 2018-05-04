Червиченко: «Спартаку» не стоит ждать легкого матча с «Ростовом»

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России, в рамках которого красно-белые будут принимать «Ростов».

"Игра с «Ростовом» точно не станет легкой прогулкой для красно-белых. Донскому клубу нужно решать стоящие перед ним задачи, они близки к зоне переходных матчей за право остаться в РФПЛ. Уверен, ростовчане навяжут борьбу «Спартаку». Победить подопечным Карреры будет непросто", — цитирует Червиченко газета «Известия»

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 5 мая в Москве.

После 28-ми туров подопечные Массимо Карреры занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 53 очка. «Ростов» с 34 баллами располагается на 12-й строчке.