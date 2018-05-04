Кирилл Капризов: «Машину сразу отдал отцу, а призовые пока не тратил»

Форвард сборной России Кирилл Капризов заявил, что не тратил призовые, которые ему полагались за победу на Олимпиаде в Пхенчане. Хоккеист добавил, что подаренную машину передал своему отцу.

— На что потратили ваши миллионы за Олимпиаду?

— Лежат себе. BMW сразу отдал отцу — он сейчас в ней по Новокузнецку ездит. А призовые я пока и не тратил.

— Регион что-то дал?

— У меня родители ездили на встречи с губернатором и мэром. Вроде для того, чтобы вручить подарок, мне надо самому приехать туда. ( Алексей ШЕВЧЕНКО ).

Полное интервью Кирилла Капризова