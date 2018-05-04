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Кирилл Капризов: «Машину сразу отдал отцу, а призовые пока не тратил»
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Кирилл Капризов: «Машину сразу отдал отцу, а призовые пока не тратил» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Форвард сборной России Кирилл Капризов заявил, что не тратил призовые, которые ему полагались за победу на Олимпиаде в Пхенчане. Хоккеист добавил, что подаренную машину передал своему отцу.
— На что потратили ваши миллионы за Олимпиаду?
— Лежат себе. BMW сразу отдал отцу — он сейчас в ней по Новокузнецку ездит. А призовые я пока и не тратил.
— Регион что-то дал?
— У меня родители ездили на встречи с губернатором и мэром. Вроде для того, чтобы вручить подарок, мне надо самому приехать туда. (Алексей ШЕВЧЕНКО).
Полное интервью Кирилла Капризова
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