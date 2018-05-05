«Марсель» обсудит с УЕФА санкции за нарушение финансового fair play

Руководство французского «Марселя» в мае проведёт встречу с представителями инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов.

Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, стороны обсудят санкции за нарушение французским клубом правил финансового fair play.

«Марсель» не соответствует критериям УЕФА по дефициту бюджета. Клуб превысит лимит менее чем на €10 млн и поэтому попытается достичь соглашения с УЕФА.

Отмечается, что встреча должна состояться после финала Лиги Европы, который пройдёт 16 мая. «Марсель» сыграет с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что тренер «Зальцбурга» готов принять извинения российского судьи Карасёва за ошибку в полуфинале Лиги Европы по футболу.