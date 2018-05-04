Маркиньюс Сиприану: «Отказал „Барселоне“ ради „Шахтера“

«Шахтер» подписал контракт с 19-летним нападающим «Сан-Паулу» Маркиньюсом Сиприану. Игрок отработает свой контракт в бразильском клубе до 15 сентября, после чего присоединится к «горнякам». По словам футболиста, кроме дончан, предложение ему делала «Барселона».