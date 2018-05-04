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Маркиньюс Сиприану: «Отказал „Барселоне“ ради „Шахтера“
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Маркиньюс Сиприану: «Отказал „Барселоне“ ради „Шахтера“ 

Спорт-Экспресс 17 минут назад
«Шахтер» подписал контракт с 19-летним нападающим «Сан-Паулу» Маркиньюсом Сиприану. Игрок отработает свой контракт в бразильском клубе до 15 сентября, после чего присоединится к «горнякам». По словам футболиста, кроме дончан, предложение ему делала «Барселона».
— Официальные предложения были от «Шахтера» и «Барселоны», — приводит Yahoo Sports слова Маркиньюса. — Почему выбрал «Шахтер»? Из-за того проекта, который мне представил клуб. Это очаровало меня и мою семью. И дело здесь не в деньгах, а в перспективе. Я хочу играть в Лиге чемпионов за клуб, который хорошо работает с молодежью из Бразилии.
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