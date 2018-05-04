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Российские хоккеисты откроют ЧМ в Дании игрой с французами
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Российские хоккеисты откроют ЧМ в Дании игрой с французами 

Мир24 18 минут назад
Сборная России по хоккею в пятницу сыграет с французами в своем первом матче чемпионата мира, который стартует в Дании.
Накануне в официальную заявку российской команды, которую возглавил Илья Воробьев, были внесены 17 человек. В составе российской сборной выступят 11 чемпионов Олимпиады в Пхенчхане.
Российские хоккеисты, вошедшие в группу А, будут играть в датской столице -Копенгагене. Соперниками россиян по группе, кроме команды Франции, станут сборные Австрии (6 мая), Беларуси (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая).
Важной встречей 4 мая станет игра во втором датском городе, принимающем мировое первенство, — Хернинге, где на лед выйдут Канада и США (группа В).
В четвертьфинал, который состоится 17 мая, выйдут по четыре лучшие команды каждой из двух групп предварительного этапа.
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