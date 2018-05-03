Цены в Дании «заперли» хоккеиста Гаврикова в отеле

Игрок сборной России по хоккею Владислав Гавриков в шутку сказал, что не покидает свой отель в Копенгагене из-за слишком высоких цен в Дании.

«Готовимся к игре с французами как с самым сильным соперником, будем идти от матча к матчу. Все хорошо в Дании, цены, правда, такие, что я из отеля не выхожу. Можно ли прожить в Копенгагене на зарплату хоккеиста? Не знаю, вы мне скажите. На самом деле, сегодня никуда не удалось сходить погулять. Не то, что боялся выходить из отеля, просто боялся разочароваться», — цитирует РИА Новости спортсмена.

Напомним, что ЧМ по хоккею будет проходить в Копенгагене и Хёрнинге с 4 по 20 мая.

В пятницу российская команда проведет первый матч на турнире против французов.