Росгеология будет искать золото на северных Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая /ПРАЙМ/. Росгеология в новом полевом сезоне проведёт разведку на Курильском острове Парамушир на предмет полезных ископаемых, в том числе и золота, сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточного отделения ведомства.

"Дальневосточное ПГО открывает второй этап исследований перспективной Парамуширской площади на выявление целого ряда полезных ископаемых, в том числе золота", — говорится в сообщении.

Участок площадью в 5285 квадратных километров охватывает собой как территорию суши, так и акваторию острова — Большой Курильской дуги.

Специалистам предстоит выявить закономерности размещения месторождений полезных ископаемых, факторы и критерии их прогнозирования, оценить прогнозные ресурсы золота, меди, вольфрама и других полезных ископаемых, сообщили в ведомстве.

Работы в пределах Парамуширской площади рассчитаны на три года, с 2017 по 2019.