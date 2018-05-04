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Росгеология будет искать золото на северных Курилах
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Росгеология будет искать золото на северных Курилах 

Прайм 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая /ПРАЙМ/. Росгеология в новом полевом сезоне проведёт разведку на Курильском острове Парамушир на предмет полезных ископаемых, в том числе и золота, сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточного отделения ведомства.
"Дальневосточное ПГО открывает второй этап исследований перспективной Парамуширской площади на выявление целого ряда полезных ископаемых, в том числе золота", — говорится в сообщении.
Участок площадью в 5285 квадратных километров охватывает собой как территорию суши, так и акваторию острова — Большой Курильской дуги.
Специалистам предстоит выявить закономерности размещения месторождений полезных ископаемых, факторы и критерии их прогнозирования, оценить прогнозные ресурсы золота, меди, вольфрама и других полезных ископаемых, сообщили в ведомстве.
Работы в пределах Парамуширской площади рассчитаны на три года, с 2017 по 2019.
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