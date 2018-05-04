Четвертый турнир Андрея Ещенко пройдет в Иркутске с 18 по 20 мая

В Иркутске с 18 по 20 мая пройдет детский футбольный турнир Андрея Ещенко в рамках проекта «Большие звезды светят малым». Соревнования пройдут на стадионе «Зенит»

Турнир проводится уже в четвертый раз. В 2015 году в соревнованиях приняли участие шесть команд, в 2016 — 12, в 2017-м — 16.

В этом году в турнире смогут принимать ребята 2009 года рождения и раньше. Состав команд — 7 человек. Каждый матч будет длиться два тайма по 15 минут.

Провел 14 матчей за национальную сборную России, выступал на последнем чемпионате мира в Бразилии, а в минувшем сезоне стал чемпионом России в составе московского «Спартака».