Четвертый турнир Андрея Ещенко пройдет в Иркутске с 18 по 20 мая 

В Иркутске с 18 по 20 мая пройдет детский футбольный турнир Андрея Ещенко в рамках проекта «Большие звезды светят малым». Соревнования пройдут на стадионе «Зенит».
Турнир проводится уже в четвертый раз. В 2015 году в соревнованиях приняли участие шесть команд, в 2016 — 12, в 2017-м — 16.
В этом году в турнире смогут принимать ребята 2009 года рождения и раньше. Состав команд — 7 человек. Каждый матч будет длиться два тайма по 15 минут.
Напомним, Андрей Ещенко — воспитанник иркутского «Зенита». Выступал за иркутскую «Звезду», «Химки», динамовские команды Киева и Москвы, «Днепр», «Волгу» (Нижний Новгород), «Локомотив» (Москва) , «Анжи» (Махачкала), «Кубань» (Краснодар), «Спартак» (Москва).
Провел 14 матчей за национальную сборную России, выступал на последнем чемпионате мира в Бразилии, а в минувшем сезоне стал чемпионом России в составе московского «Спартака».