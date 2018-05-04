Россельхознадзор в Подмосковье выявил белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту при досмотре цветов хризантемы одноголовой, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза — белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn)», — говорится в сообщении. Как уточняется, наличие возбудителя болезни растений хризантем подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). «Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в пресс-службе.