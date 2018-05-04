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Россельхознадзор в Подмосковье выявил белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии
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Россельхознадзор в Подмосковье выявил белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту при досмотре цветов хризантемы одноголовой, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза — белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn)», — говорится в сообщении. Как уточняется, наличие возбудителя болезни растений хризантем подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).
«Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в пресс-службе.
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