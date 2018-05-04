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Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в хризантемах из Венгрии
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Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в хризантемах из Венгрии 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре горшечных растений хризантемы, происхождением Венгрия, был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении.
Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, добавили в пресс-службе.
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