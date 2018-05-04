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Мемориальная плита появилась в Суражевке в преддверии Дня Победы
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Мемориальная плита появилась в Суражевке в преддверии Дня Победы 

Primpress 45 минут назад
Фото: Primpress
Новый мемориал появился в приморском селе Суражевка Артемовского городского округа, сообщает PRIMPRESS.
Памятник, где увековечены имена более 40 жителей села, павших на полях сражений, установлен здесь при поддержке председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика, председателя комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса, а также председателя Думы Артемовского городского округа Анатолия Баделя. Ранее с такой просьбой в краевой парламент обратились жители села на приеме граждан.
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