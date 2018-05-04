Кирилл Капризов: «Миннесота» мной интересуется, но следующий сезон я проведу в ЦСКА"

Форвард ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов заявил, что следующий сезон проведет в армейском клубе. Интерес к хоккеисту проявила «Миннесота», которая выбрала его в пятом раунде драфта под общим 135-м номером.

— Год назад вы говорили, что"Миннесота" вами не интересовалась. Как сейчас?

— Сейчас постоянно на связи.

— Ого. К чему это приведет?