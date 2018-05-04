Кирилл Капризов: «Миннесота» мной интересуется, но следующий сезон я проведу в ЦСКА" 

Форвард ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов заявил, что следующий сезон проведет в армейском клубе. Интерес к хоккеисту проявила «Миннесота», которая выбрала его в пятом раунде драфта под общим 135-м номером.
— Год назад вы говорили, что"Миннесота" вами не интересовалась. Как сейчас?
— Сейчас постоянно на связи.
— Ого. К чему это приведет?
— А к чему это может привезти? Следующий год я проведу в ЦСКА. Да и потом буду в КХЛ, так как у меня действует соглашение до 2020 года. (Алексей ШЕВЧЕНКО) Полное интервью Кирилла Капризова